Por lesão, Grêmio perde titular para o Gre-Nal 445

O Grêmio terá um desfalque para o Gre-Nal 445 . O volante Cuéllar sofreu uma lesão durante a semana de treinos no CT Luiz Carvalho e não deve ter condições de entrar em campo neste sábado (8).

O problema de Cuéllar é muscular. O jogador relatou um desconforto e a avaliação apontou um edema no músculo adutor da coxa esquerda .

O colombiano estava sendo preparado pela comissão técnica para formar a dupla com Villasanti. Mas por conta do problema físico, é improvável que tenha condições de atuar nas decisões do Gauchão.