Grêmio prepara defesa de Quinteros e traça estratégia para suprir ausência do treinador no Gre-Nal

Gustavo Quinteros está suspenso. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A suspensão e a denúncia pesada contra o técnico Gustavo Quinteros são as principais preocupações do Grêmio para os Gre-Nais decisivos da final do Gauchão. Por conta da expulsão na semifinal contra o Juventude, o treinador está fora do jogo de ida, no sábado (8). O Tricolor prepara uma planejamento com os auxiliares da comissão técnica para suprir a ausência do treinador na partida.

Já a presença do comandante na partida de volta, no Beira-Rio, dependerá de um julgamento na terça (11) no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O tema preocupa o clube em virtude da importância da comunicação direta do técnico com os jogadores durante a partida.

No primeiro Gre-Nal, como Quinteros cumprirá suspensão automática, o time gremista será comandado pelo auxiliar número 1 da comissão técnica, o argentino Leandro Desábato. Já seu assistente à beira do campo será o auxiliar número 2, o chileno Maximiliano Quezada.

O argentino Leandro Desábato vai comandar o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Os dois contarão ainda com o auxílio via rádio do auxiliar número 3, o argentino Rodrigo Quinteros (filho do treinador) e do auxiliar permanente do clube, James Freitas, que ficarão em uma cabine.

Mesmo suspenso, Gustavo Quinteros poderá se concentrar com o grupo e até comandar a palestra no hotel. Porém, não irá à Arena.

Tarefa difícil para liberar Quinteros

Para liberar Quinteros para o segundo jogo, no fim de semana seguinte, no Beira-Rio, o departamento jurídico gremista terá uma tarefa complicada. Afinal, o treinador foi denunciado por dois artigos: o 258-B (invadir o local da partida), que prevê pena de um a três jogos de suspensão, e o 254-A (praticar agressão física), com pena de quatro a 12 jogos de suspensão. Eventuais punições serão válida apenas no Gauchão.

O departamento jurídico define internamente uma estratégia de defesa para absolver Quinteros ou desclassificar a denúncia para um artigo com pena mais branda, garantindo uma punição de apenas um jogo, que já terá sido cumprido na partida de ida.

Tricolor pode recorrer