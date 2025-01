Grêmio e Napoli disputam contratação de atacante belga

Atleta soma 250 jogos pelo Anderlecht, com 28 gols e 24 assistências.

O Grêmio negocia a contratação de Francis Amuzu, 25 anos , que atua no Anderlecht, da Bélgica. O Napoli, da Itália, também deseja contratar o atacante .

Amuzu é considerado um jogador versátil , e atua preferencialmente no ataque. O objetivo é ter ele pela ponta direita , com capacidade de recomposição.

Desde o início da carreira no Anderlecht, ele soma 250 jogos pelo clube belga, com 28 gols e 24 assistências .

