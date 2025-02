Como está a negociação do Grêmio com o zagueiro Romaña

A direção do Grêmio pretende avançar na contratação do zagueiro colombiano Jhohan Romaña, do San Lorenzo-ARG. Depois dos contatos iniciais, o objetivo é definir a questão até 28 de fevereiro, data limite para inscrição de jogadores para o início do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, além da segunda fase da Copa do Brasil.