Mudança de posicionamento pode retardar estreia de Wagner Leonardo no Grêmio

Zagueiro realizou poucos treinamentos com o elenco gremista. Caroline Motta / Gremio

Apesar de ter sido contratado para reforçar o Grêmio já no Gauchão, Wagner Leonardo não tem garantia de que fará a estreia neste sábado (22), contra o Juventude, pelo jogo de ida da semifinal. O motivo que pode retardar a entrada do zagueiro na equipe é a mudança que isso implicaria no posicionamento da dupla defensiva.

Comprado junto ao Vitória por 4,5 milhões (R$ 26 milhões), assinando contrato de quatro temporadas, o defensor é canhoto e atua preferencialmente pelo lado esquerdo, que tem sido ocupado por Jemerson desde o ano passado.

Desta forma, para encaixar o reforço no time titular, Gustavo Quinteros precisaria manter Rodrigo Ely no lado direito ou ensaiar uma alteração do desenho da zaga. Como desembarcou em Porto Alegre na última semana, Wagner realizou poucos treinos com o plantel. O treinador gremista terá apenas a tarde desta sexta-feira (21) para treinar a escalação que jogará na Arena.

— Não temos tempo para trabalhar com estes jogadores, para que possam se conhecer. Futebol não é tão fácil. Não é contratar 10 jogadores, põe 11 e ganha. Não! Tem que trabalhar defensivamente, ofensivamente os movimentos. Eu entendo que os jogadores que vieram são muito bons e vão render muito bem com o tempo necessário de trabalho — declarou Quinteros após a classificação sobre o São Raimundo, na Copa do Brasil.

A outra situação que demanda a atenção do treinador é a lateral direita. Com entorse no tornozelo esquerdo, João Pedro deve ser vetado pelo departamento médico. Alternativa natural, o reserva João Lucas está impedido de atuar por ter sido expulso na última rodada, em Erechim.

Sem os dois laterais do elenco profissional, o treinador pode escolher Igor Serrote, que retornou da seleção brasileira sub-20 ou, pelo pouco tempo de treino junto do grupo principal, recorrer a uma improvisação — como a que foi feita com Viery no início do campeonato. Gustavo Martins e Edenilson seriam estas opções.