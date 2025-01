Quem é Camilo Reijers, volante encaminhado com o Grêmio

Jogador tem breve passagem pelo Lyon B, na França. Damien LG / Lyon / Divulgação

Buscar novos jogadores para o elenco em mercados alternativos está se tornando tendência, e o Grêmio é um dos clubes apostando nesta estratégia. De acordo com a coluna de Eduardo Gabardo, o Tricolor está encaminhando a contratação de Camilo Reijers, de 25 anos. O jogador estava no futebol russo, defendendo o Akhmat Grozny.

Nascido em fevereiro de 1999 em Mogi Mirim, no estado de São Paulo, o atleta surgiu na Ponte Preta. Após subir ao time profissional, ficou pouco tempo e foi negociado para o Lyon, da França. As oportunidades no futebol francês foram poucas e Camilo buscou um empréstimo.

O retorno foi para o Cuiabá. Foram duas temporadas pelo Dourado, que ajudam a entender como joga o volante de 25 anos.

— Chegou com moral e jogava sempre, mas eu achava ele um volante sem muita pegada e que finalizava pouco — conta Olímpio Vasconcelos, jornalista da Rádio Cultura, de Cuiabá. Na primeira temporada, em 2021, ele fez 43 jogos e marcou um gol.

Foi em 2022 que Camilo se destacou, sob o comando do português António Oliveira. Foram 35 partidas com mais pegada defensiva, e novamente apenas um gol marcado.

— Ele se tornou um primeiro volante mesmo. Como tem bom passe, ajudava na saída de bola. De segundo volante, não deu certo. E ainda fez a lateral em alguns momentos que foi necessário, mas não gostei — complementa Vasconcelos.

O volante atuou ao lado do Pepê no Dourado, mas os dois têm características diferentes. Camilo é mais defensor e se destaca pelos desarmes. Depois do Cuiabá, o jogador seguiu por empréstimo ao Molenbeek, da Bélgica, onde teve poucas chances.

Em 2023, o brasileiro chegou ao futebol russo. No Akhmat Grozny, ele se tornou titular e um dos destaques do campeonato, sendo líder em desarmes por partida na atual temporada, com 3.8, em 16 jogos. Ao todo, Camilo tem quase cinco bolas recuperadas por jogo que atua.