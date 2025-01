Grêmio encaminha compra de volante brasileiro que estava no futebol russo

O Grêmio está comprando o volante brasileiro Camilo Reijers, de 25 anos. O jogador já está em Porto Alegre para fazer exames, e deve ser anunciado em breve como o quarto reforço do clube na temporada.

Reijers estava no Akhmat Grozny, da Rússia, e já atuou no futebol belga. No Brasil, jogou pela Ponte Preta e pelo Cuiabá. O jogador tem, ainda, uma rápida passagem pelo Lyon B, na França.