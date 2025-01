Quinteros muda desenho do meio-campo do Grêmio com entrada de Cuéllar e potencializa "triângulos"

Quinteros mexeu no posicionamento do Grêmio em goleada sobre o Monsoon. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Principal reforço da temporada até aqui, Gustavo Cuéllar fez sua estreia com a camisa do Grêmio diante do Monsoon nesta quarta-feira (29), no Estádio do Vale. Com a presença do colombiano, o técnico Gustavo Quinteros mexeu no desenho do meio-campo e potencializou alguns jogadores a partir de triângulos.

O Desenho Tático de Zero Hora explica como o Tricolor executou esses movimentos na goleada de 3 a 0.

Desenho Tático de Monsoon x Grêmio

Escalação

O goleiro Gabriel Grando, o zagueiro Gustavo Martins e o atacante Aravena foram os únicos titulares na goleada sobre o Caxias, no domingo, que iniciaram no Estádio do Vale. A defesa teve as entradas do lateral João Lucas, do zagueiro Natã e de Viery na lateral esquerda.

Pepê e Monsalve iniciaram no meio-campo, que teve novo desenho. Quinteros saiu do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. Assim, Pepê e Monsalve jogaram adiantados, com o volante por trás deles. Edenilson inicou aberto pela direita com Monsalve pela esquerda e Arezo como centroavante.

Grêmio jogou no 4-1-4-1 em Novo Hamburgo. Sharemytactics / Reprodução

Mesmo com time reserva, o Grêmio mostrou bom entrosamento nas movimentações. A formação no 4-1-4-1 potencializou o uso de triângulos pelos lados do campo. Edenilson saia da direita e aparecia próximo de Pepê, com o lateral João Lucas dando amplitude e completando o trio pelo setor.

No outro lado, Aravena era o homem aberto pela esquerda com Monsalve se aproximando e Viery chegando por trás deles. Em alguns momentos, Arezo também caia no setor já que o jovem zagueiro, improvisado como lateral, não tem tanta vocação ofensiva.

Grêmio buscava ter sempre, pelo menos, três jogadores próximos da bola. Sharemytactics / Reprodução

Estreante, Cuéller tinha o papel de dar cobertura no setor da bola. Ele era apoio para receber o passe para trás e recomeçar a jogada com os zagueiros e também de ser um primeiro marcador em caso de perda da passe. Ainda que tenha cometido alguns erros, principalmente no início da partida, Cuéller mostrou bom senso de posicionamento para a função.

Destaque

Ainda que Arezo tenha feito dois gols, o grande destaque da goleada gremista foi Monsalve. O jovem meia colombiano teve participação nos três gols. Nos dois primeiros deu a chamada pré-assistência, o penúltimo passe antes do gol. No terceiro, foi ele o responsável por servir André Henrique.

Gustavo Quinteros adiantou que os titulares preservados voltarão a campo no sábado para o duelo com o São Luiz. O treinador, porém, ganhou boas opções do time reserva com as atuações, principalmente, de Monsalve, Arezo e Edenilson. Cuéllar será titular, resta ver se tendo Villasanti ao seu lado no 4-2-3-1 ou com o paraguaio sendo um homem adiantado com o uso do 4-1-4-1. O treinador gremista já mostrou que está disposto a variar o desenho do seu meio-campo.