Monsoon 0x3 Grêmio: veja gols e melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Uruguaio Arezo fez dois dos três gols do Grêmio no jogo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Monsoon por 3 a 0 na noite desta quarta (29), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O jogo era da terceira rodada do Gauchão.

Os gols do Tricolor foram marcados por Arezo, duas vezes, e André Henrique. O time de Gustavo Quinteros atuou com um jogador a mais desde os acréscimos do primeiro tempo, quando Jader acabou expulso após derrubar Aravena na estrada da área.

Com o resultado, o Grêmio chegou a sete pontos e manteve a liderança do Grupo A da competição. Veja, abaixo, os melhores momentos da partida.