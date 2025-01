Cachorro entra em campo, dá "olé" e interrompe jogo entre Grêmio e Monsoon pelo Gauchão; veja vídeo

Em momento típico de um Gauchão "raiz" , a partida entre Monsoon e Grêmio nesta quarta-feira (29), o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, foi interrompida pela entrada em campo de um cusco , como são chamados os cãezinhos no velho e bom linguajar interiorano.

O cachorro entrou no gramado aos 35 minutos do primeiro tempo. O árbitro Francisco Soares Dias paralisou a partida.

Zero Hora apurou que o cão não mora no estádio. Ele teria entrado com a torcida.