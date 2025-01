Tiago Volpi é registrado no BID e pode estrear pelo Grêmio

O goleiro Tiago Volpi teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário ( BID ) nesta quarta-feira (29), por volta das 16h. Com isso, o jogador de 34 anos já pode estrear pelo Grêmio na temporada.

O clube buscava agilizar a regularização de Volpi para que pudesse estar apto contra o São Luiz, no sábado (1º), pela quarta rodada do Gauchão. Com isso, o novo reforço deve ser o titular do gol no próximo compromisso gremista.