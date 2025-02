O jogador que retorna ao Grêmio para a fase decisiva do Gauchão

Igor Serrote foi importante para o título da amarelinha. Rafael Ribeiro/CBF

O Grêmio terá um reforço "caseiro" para a fase decisiva do Gauchão. Igor Serrote retorna do Sul-Americano sub-20, o qual foi campeão pela seleção brasileira.

O lateral-direito de ainda não atuou pelo Tricolor em 2025, e somou cinco jogos em 2024. Mesmo com este baixo número, pode ganhar oportunidades com Gustavo Quinteros já nesta fase decisiva do Gauchão.

Serrote estará à disposição para os duelos contra o Juventude, nos próximos dois sábados (22/2 e 1º/3).

O jogador gremista caiu nas graças dos torcedores da amarelinha por provocar os argentinos na penúltima rodada da competição continental.

Brasil campeão do Sul-Americano sub-20

A Seleção Brasileira conquistou o Sul-Americano sub-20 pela 13ª vez neste domingo (16) após golear o Chile por 3 a 0 e ver a Argentina perder para o Paraguai por 3 a 2 na partida seguinte, em Puerto la Cruz, na Venezuela. O Brasil é o maior campeão da competição, seguido do Uruguai (8 títulos), da Argentina (5) e da Colômbia (3).

A vitória sobre o Chile veio com gols de Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, todos no segundo tempo. Após um primeiro tempo truncado, com poucas chances de gol — as melhores foram da equipe chilena — o técnico Ramón Menezes colocou Deivid Washington, artilheiro do Brasil na competição, e a partida melhorou.

Aos 27 minutos, Deivid Washington fez grande jogada pela direita, chutou e o goleiro falhou. Ele tentou defender, mas empurrou para dentro do gol.

Pouco depois, Ivan Román foi expulso, deixando o caminho aberto para a goleada. Aos 40 do segundo tempo, Pedrinho venceu Gustavo Pinto na corrida e chutou na saída do goleiro.

E, aos 42, Ricardo Mathias aparou um escanteio de Pedrinho e cabeceou na saída do goleiro, fazendo o terceiro gol brasileiro.

*Produção: Nikolas Mondadori