Volpi reconhece dúvidas dos torcedores na chegada ao Grêmio, mas promete reversão da desconfiança: "Aprendi a lidar com situações boas e ruins"

Tiago Volpi chegou a Porto Alegre nesta semana.

Tiago Volpi chegou a Porto Alegre pronto para provar que a confiança do Grêmio em sua contratação foi acertada. Com a camisa 1 às costas, o goleiro de 34 anos falou aos jornalistas na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (28). Principalmente, ele abordou o clima de desconfiança que encontrou junto aos torcedores gremistas.

O goleiro deixou claro que entende o ambiente de dúvidas do torcedor. Mas prometeu trabalhar para mudar a desconfiança.

— É muito melhor quando você chega e, teoricamente, o clima está melhor com a contratação. Já passei por muitas coisas na carreira e na vida. Aprendi a lidar com situações boas e ruins. Tenho a convicção de que esse cenário vai mudar com o passar do tempo. Não controlo o que vem de fora. Tenho convicção de que ao começar a jogar, a imagem de agora não será a imagem real para o torcedor do Grêmio — afirmou.

Depois de passagens de sucesso pelo México, com bom rendimento por Querétaro e Toluca, Volpi entende estar no melhor momento da carreira. E com a parte mental como aliada para que ele apresente suas qualidades pelo Grêmio.

— Sou alguém que não tem medo. Quando você não tem medo de fazer as coisas, aumentam as possibilidades de ir mais longe. Por mais que tenham tentado manchar minha carreira com coisas do passado, ela fala por si só. São mais de 600 jogos, com 10 anos em alto nível. Se fosse tão ruim assim, todos os treinadores não deveriam ser bons da cabeça por me colocar em campo. Faço essa análise de cabeça fria — disse.

Volpi afirmou que está pronto para jogar assim que estiver em condições legais de fazer sua estreia. E que já identificou alguns pontos do trabalho de Quinteros que casam com suas características.

— Estava jogando. Estou apto a jogar assim que sair no BID. E o estilo de jogo pude observar no treino desta terça é algo que tenho feito nos últimos anos. Não terei problemas de adaptação — afirmou.

Formado nas categorias de base do São José, Volpi afirmou que defender o Grêmio é a realização de um sonho.

— Vir morar em Porto Alegre com 14 anos para jogar na base do Zequinha. Jogar no Grêmio era um sonho antes de ser profissional. Veio do meu primeiro dia no Rio Grande do Sul. Posso afirmar que sei o que significa estar aqui. O sonho de estar aqui é muito grande. Essa oportunidade seria a última de voltar ao Brasil para jogar no Grêmio. Por isso não medi esforços para vir — explicou.

Volpi assinou contrato com o Grêmio até o final de 2026. O goleiro ainda aguarda a liberação de sua inscrição na CBF para ter condições legais de fazer sua estreia.