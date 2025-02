Felipe Meligeni perde na estreia no Rio Open

O primeiro brasileiro a estrear na chave principal do Rio Open foi derrotado na quadra Guga Kuerten. Felipe Meligeni perdeu para o cazaque Alexander Shevchenko por 2 sets a 0 (4/6 e 2/6) e caiu na primeira rodada do torneio carioca.

Shevchenko agora espera o vencedor do duelo entre Alexander Zverev , dois do mundo e cabeça de chave número 1, e o chinês Yunchaokete Bu.

— Faltou muita coisa, na verdade. Estou bastante decepcionado com o meu jogo. Comecei bem, quebrando o saque dele, sólido. Depois, meu saque caiu muito de rendimento e acabei não encontrando uma forma de deixar ele desconfortável. Estava muito errático, talvez um pouco ansioso e, por conta disso, acabei errando mais do que vim errando — disse o brasileiro na zona mista após a derrota.

Primeiro set

A primeira quebra da partida veio logo no terceiro game, quando o brasileiro conseguiu tirar o saque do cazaque. Shevchenko, no entanto, devolveu no game seguinte, empatando em 2 a 2.