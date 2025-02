As três janelas de 2025 e as contratações que ainda podem acontecer na dupla Gre-Nal

Em virtude do Super Mundial de Clubes, clubes terão três janelas de contratações Fifa / Divulgação

O calendário do futebol brasileiro em 2025 é um pouco diferente do que o torcedor está acostumado.

Por causa do Super Mundial de Clubes da Fifa, as competições nacionais serão paralisadas na metade do ano. E também em virtude do novo torneio, os clubes terão três janelas de contratações na temporada.

A primeira termina em 28 de fevereiro. É importante reforçar que para o Gauchão o prazo de inscrições já terminou. Mas ainda é possível contratar para o início das demais competições, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

No caso do Inter, a direção segue avaliando nestes últimos dias de janela as possibilidades para a lateral direita e o meio-campo.

No Grêmio, segue a busca por um zagueiro. O objetivo é tentar contratar mais um defensor em nível de titularidade, além de Wagner Leonardo.

Mas se até 28 de fevereiro a dupla Gre-Nal não conseguir efetivar novas contratações, o calendário permitirá ainda mais duas janelas.

A primeira entre 2 e 10 de junho, antes do Mundial. E a segunda, mais longa, entre 10 de julho e 2 de setembro.

