Como está a preparação do Grêmio para as competições femininas

Grêmio de Dani Barão (C) já está treinando há mais de um mês.

O Grêmio iniciou a preparação para a disputa das competições femininas há pouco mais de um mês. A equipe tricolor se apresentou em 13 de janeiro e, desde então, vem realizando treinos e testes visando à Supercopa, que abrirá o calendário do clube.

O Grêmio realizou um jogo-treino contra a equipe masculina da Ulbra, mas o resultado não foi divulgado pelos clubes. Além disso, há um teste contra o time feminino do Juventude previsto para quinta-feira (20).

A temporada das Gurias Gremistas inicia com a Supercopa, prevista para 9 de março. Ao longo do ano, o clube ainda disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Gauchão.