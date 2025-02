O reforço que o Grêmio busca para fechar o grupo na janela de verão

Atacante Cristian Olivera (E) e zagueiro Luan Cândido (D) estão entre os reforços anunciados pelo Grêmio para 2025 Mateus Bruxel / Agencia RBS

O grupo do Grêmio está quase fechado para o primeiro semestre de 2025. Após anunciar nove contratações, a direção ainda busca um zagueiro até o final da janela de transferências, que expira no dia 28 de fevereiro. Se chegar, porém, este atleta não poderá atuar no Gauchão, cujo prazo de inscrições já expirou na última sexta (14).

O Tricolor já contratou o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Wagner Leonardo, os laterais João Lucas, Lucas Esteves e Luan Cândido, os volantes Cuéllar e Camilo e os atacantes Cristian Olivera e Francis Amuzu.

Na avaliação interna do clube, o grupo está bem abastecido em todos os setores. No entanto, a comissão técnica e a direção querem mais um zagueiro em nível de titularidade para formar dupla com Wagner Leonardo.

Conforme apurado por Zero Hora, este nome é buscado no mercado sul-americano. Depois do dia 28, o clube só poderá contratar novos atletas a partir da próxima janela, que será aberta só em 2 de junho.

Com uma disputa aberta na lateral esquerda, o time-base do Grêmio vislumbrado pelo técnico Gustavo Quinteros tem: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Cuéllar, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu.