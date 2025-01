Com reforço como novidade, veja lista de relacionados do Grêmio para enfrentar o Monsoon

Cuéllar em ação no jogo-treino contra o Sindicato de Atletas do RS

O volante Gustavo Cuéllar foi relacionado pelo técnico Gustavo Quinteros, e poderá estrear pelo Grêmio diante do Monsoon, nesta quarta (29).

Em razão da condição física do colombiano, sua presença no time titular ainda não está confirmada. No entanto, o desgaste das últimas partidas deve fazer Quinteros mexer na equipe.