Diretor do Grêmio critica arbitragem do Gauchão: "O VAR tem que chamar quando é importante"

Na entrevista coletiva depois da vitória do Grêmio sobre o Ypiranga, o diretor de futebol Guto Peixoto criticou a arbitragem das partidas do Gauchão 2025.

— A gente quer a justiça dentro do campo. E no VAR, que é importante. Porque o VAR tem que chamar quando é importante e relevante — questionou.

Uma das principais reclamações por parte do Tricolor foi a expulsão do lateral-direito João Lucas, aos 28 minutos do primeiro tempo, após o árbitro de vídeo checar um lance em que o jogador gremista teria atingido o rosto de João Paulo, do Canarinho, com o braço.

— O João Lucas recebeu uma falta. Ele recebeu uma carga faltosa evidente. Ao final do jogo, eu fui perguntar para o árbitro o que ele tinha visto no lance.

Mesmo com um a menos, o Tricolor ganhou por 1 a 0 e ficou com a terceira melhor colocação da primeira fase do Gauchão 2025.

Datas da semi do Gauchão; confira dias e onde assistir

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu, na noite deste sábado (15), os dias e os horários das semifinais do Gauchão. Os jogos terão Inter e Caxias de um lado, e Juventude e Grêmio do outro.

As partidas de ida serão disputadas em 22 de fevereiro, um sábado. A fase será aberta com o Caxias recebendo o Inter no Estádio Centenário, às 16h30min. O confronto terá transmissão da RBS TV, do SporTV e do Premiere.

No mesmo dia, às 21h30min, o Grêmio recebe, na Arena, o Juventude. O jogo irá ao ar na TV pelo Premiere e SporTV.

Os confrontos de volta das semifinais serão disputado em 1º de março, o sábado de Carnaval. No Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio se encaram em partida programada para as 21h30min. O jogo poderá ser visto na RBS TV, e também no Sportv e no Premiere.

O jogo de volta entre Inter e Caxias será disputado no Estádio Beira-Rio, também às 21h30min. O duelo vai ao ar no Premiere e SporTV.