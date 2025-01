Como o Grêmio preparou Cuéllar para fazer sua estreia no Gauchão contra o Monsoon

Colombiano mostrou boa adaptação aos trabalhos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá uma cara nova para a partida desta quarta-feira (29), às 22h, no Estádio do Vale. Gustavo Cuéllar é opção do técnico Gustavo Quinteros e deve fazer sua estreia na partida junto com o restante do time alternativo que será escalado contra o Monsoon, em jogo válido pela terceira rodada do Gauchão.

Principal investimento do clube para 2025, o volante é uma das grandes apostas da direção para ser um dos esteios da versão de 2025 do Tricolor.

A ideia da contratação de Cuéllar era a de transformar o meio-campo em um dos pontos fortes do Grêmio para 2025. Depois de Villasanti ter uma série de parceiros de setor ao longo de 2023 e 2024, sem o encaixe esperado, a direção agiu para oferecer a Quinteros um jogador de nível acima de contestações.

Mesmo que não aconteça contra o Monsoon, a dupla Villasanti e Cuéllar está nos planos da comissão técnica para os momentos mais importantes de 2025. Por isso, a estreia do colombiano deve acontecer nesta rodada do Gauchão. A ideia é de que será importante colocar todo o grupo à disposição o mais rápido possível.

Após a goleada sobre o Caxias, Quinteros projetou as formas que poderia aproveitar o camisa 6 na equipe.

— O Cuéllar está bem, mas não estava habilitado para a partida. É um jogador posicional, que joga bem, distribui bem a bola, tem boas condições para jogar como volante fixo ou em dupla. Estamos bem com os volantes. Vamos sair provando e buscando a melhor posição para cada jogador — disse o técnico.

Leia Mais Grêmio vende jovem atacante para clube árabe que comprou Gabriel Carvalho

Integração ao modelo de trabalho

O colombiano também citou essa capacidade em sua entrevista de apresentação. Na época, no dia 20 de janeiro, o jogador afirmou que a readaptação ao fuso brasileiro era sua maior dificuldade. Com seis horas de diferença para a Arábia Saudita, o horário no Brasil dificultou a questão do sono.

Mas apesar dos primeiros dias com algumas restrições, a adaptação ocorreu de forma satisfatória. A integração ao modelo de trabalho no Grêmio também chamou a atenção na comissão técnica.

O volante é elogiado pela preocupação em monitorar seus índices físicos nos treinos e também em tentar buscar rapidamente a adaptação aos pedidos de Quinteros. Mesmo que não tenha a previsão de aguentar 90 minutos em campo.

— Meu jogo continua o mesmo, jogava da mesma forma, primeiro volante, obviamente tem diferença de futebol em termos de intensidade, o futebol saudita não tem a quantidade de jogos do Brasil. Minhas características seguem as mesmas — disse Cuéllar, em sua entrevista de apresentação.

Além da estreia do camisa 6, o jogo contra o Monsoon também servirá para Quinteros observar outros jogadores.

O treinador confirmou que irá poupar titulares, citando João Pedro, Jemerson, Villasanti, Pavon e Braithwaite como atletas que apresentaram desgaste. Matias Arezo, André Henrique, Pepê, Edenilson e o jovem lateral Pedrinho devem receber oportunidades.

Monsoon e Grêmio enfrentam-se nesta quarta (29), às 22h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Leia Mais Mayk é preparado para voltar na semana Gre-Nal, e Grêmio abre disputa entre garotos na lateral