Grêmio adota planejamento físico para Cuéllar e define provável data de estreia do jogador

Cuéllar foi apresentado pelo Grêmio nesta segunda-feira (20). Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio definiu um planejamento para a utilização do volante Gustavo Cuéllar, 32 anos, principal reforço anunciado para a temporada 2025 até agora. O atleta teve bom desempenho nas primeiras avaliações físicas e deve ficar no banco já na segunda rodada do Gauchão, contra o Caxias, no próximo domingo (26), na Arena.

O volante desembarcou no CT Luiz Carvalho no peso ideal e com bons indicadores de performance, uma vez que treinava e atuava normalmente no Al-Shabab-SAU. A maior queixa do atleta foi em relação ao fuso horário, que ainda o atrapalha nas primeiras atividades.

Porém, a previsão tricolor é de que, até o final de semana, Cuéllar já tenha condições de atuar pelo menos 45 minutos. Por isso, se já estiver regularizado na CBF, o colombiano deve iniciar no banco e ingressar no segundo tempo da partida contra o Caxias. Na pior das hipóteses, a estreia do atleta ficaria para a terceira rodada, no dia 29, contra o Monsoon.

Conforme apurado por Zero Hora, a comissão técnica gremista gostou bastante do preparo físico do meio-campista nos primeiros testes e atividades. A maior preocupação mesmo é com a readaptação técnica do atleta ao futebol brasileiro, que é mais intenso que o saudita. Por isso, o jogador deve ser inserido de forma gradual a equipe titular.

Para a estreia no Gauchão contra o Brasil-Pel, nesta quarta (22), Cuéllar ainda será ausência. As principais novidades em relação ao ano passado serão o goleiro Gabriel Grando, titular provisório após a saída de Marchesín, o lateral-esquerdo Mayk, único disponível na função após a saída de Reinaldo, e o atacante Pavon, que vem agradando a Quinteros nos treinamentos.

O provável time do Grêmio tem: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. O jovem lateral-esquerdo Pedro Gabriel, 17 anos, foi novamente chamado do grupo da Copa São Paulo e ficará à disposição no banco de reservas.

