Após susto de Mayk, Grêmio pede novamente o retorno de jovem da Copinha para o Gauchão

Pedro Gabriel em ação pelo Grêmio na primeira fase da Copa São Paulo. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, pediu novamente o retorno para o grupo principal do garoto Pedro Gabriel, 17 anos, que integra o grupo sub-20 tricolor na disputa do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A ideia é que o jovem fique no banco na estreia no Gauchão contra o Brasil-Pel, nesta quarta (22).

A solicitação foi feita após o lateral-esquerdo Mayk, único do grupo disponível para a função, sentir dores musculares e dar um susto em um treinamento no fim de semana.

Conforme apurado por Zero Hora, o exame de imagem não constatou lesão, e Mayk já está liberado para treinar normalmente nesta segunda (20), ficando apto para jogar contra o Brasil-Pel. Porém, diante da escassez de nomes na função, Quinteros deseja contar com Pedro Gabriel no banco em Pelotas

Vai e volta

Esta é a segunda vez que o garoto é chamado por Quinteros. Convocado originalmente para integrar o grupo da Copa São Paulo desde o início da competição, o atleta foi requisitado pelo treinador no dia 10 de janeiro, logo após as primeiras rodadas da competição.

No fim de semana, porém, antes do problema muscular de Mayk, o clube optou por enviar Pedro Gabriel, assim como o zagueiro Viery, a São Paulo para reforçar o time sub-20 na reta final da Copinha. Os atletas foram titulares na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras nas quartas de final.

Agora, contudo, Pedro Gabriel deve retornar já nas próximas horas a Porto Alegre para ficar à disposição do time principal e ser reserva de Mayk contra o Brasil-Pel, ficando fora da semifinal da Copinha, também na quarta (22), contra o Corinthians. Existe a possibilidade de o zagueiro Viery também ser chamado para compor a delegação em Pelotas.

Se não pudesse contar nem com Mayk e nem com Pedro Gabriel, Quinteros viveria um dilema, tendo que improvisar no flanco esquerdo um zagueiro ou um lateral-direito.

Gremio e Brasil-Pel enfrentam-se nesta quarta (22), às 22h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

