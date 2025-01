Grêmio bate o Palmeiras de virada e avança na Copinha

Gabriel Mec marcou o gol da virada. Rafael Assunção / Agência Paulistão/Divulgação

Numa partida cheia de emoção, as promessas da base gremista fizeram bonito e, na noite deste domingo (19), encaminharam a vaga para a semifinal da Copa São Paulo. Os gaúchos avançaram após eliminarem, de virada, na Arena Barueri, em Barueri, região metropolitana de São Paulo, o Palmeiras por 3 a 2.

Pedro Gabriel, Gabriel Mec e Luís Eduardo marcaram os gols para o Tricolor. Erick Belé e Riquele Fillipi fizeram os dos paulistas.

Agora, o Grêmio encara o atual campeão Corinthians. A partida acontecerá na quarta-feira (22) às 17h. Na outra semifinal, o São Paulo enfrenta o Criciúma. O confronto está marcado para terça-feira (21), às 19h30min. A final está marcada sábado (25).

Fabiano Daitx promoveu mudanças na equipe que entrou em campo contra o Palmeiras em relação aos titulares diante do Bragantino. Principalmente em razão do reforço do zagueiro Viery e do lateral-esquerdo Pedro Gabriel, que estavam treinando com o grupo profissional. Assim, o Tricolor iniciou a partida com Ygor; Nathan, Viery e João Lima; Smiley, Kaick, Hiago, Zortea e Pedro Gabriel; Tiago e Gabriel Mec.

Primeiro tempo movimentado

Na primeira etapa, a bola saiu com o Grêmio após um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Léo Batista, que faleceu neste domingo. Logo aos 16 minutos, em cobrança de escanteio, brilhou a estrela de Erick Belé, que apareceu sozinho no meio da área para cabecear com força e abrir o placar para o Palmeiras.

Os paulistas tiveram a chance de ampliar aos 19 minutos. Gabriel Vareta lançou Arthur, que recebeu dentro da área, cortou a marcação e bateu cruzado. Ygor fez boa defesa, mandando a bola para escanteio.

O empate gremista veio aos 26 minutos. Em jogada de contra-ataque, a bola chegou em Pedro Gabriel no lado esquerdo do campo. O lateral avançou e, de longe, soltou a bomba e venceu o goleiro Deivid.

Pedro Gabriel reforçou o elenco para o jogo e deixou o dele. Rafael Assunção / Agência Paulistão/Divulgação

O primeiro amarelo da partida foi mostrado aos 36 minutos para Gabriel Vareta, que fez falta dura em Hiago, impedindo o avanço tricolor. A virada gremista veio logo depois, aos 40 minutos, dos pés de Gabriel Mec.

Em rápido ataque, após troca de passes entre Pedro Gabriel e Tiago, o camisa 7 foi acionado e arriscou da entrada da área. A bola bateu na trave, pegou nas costas do goleiro palmeirense e, de mansinho, cruzou a linha do gol: 2 a 1 Grêmio.

No final do primeiro tempo, Figueiredo viu Ygor adiantado e arriscou. A bola bateu no travessão da meta gremista e rebateu em João Lima, indo para a linha de fundo. Na sequência, o zagueiro recebeu cartão amarelo por falta na entrada da área. Nos acréscimos, o Grêmio suportou a pressão para fechar os 45 minutos iniciais em vantagem.

Vaga garantida na segunda etapa

O Grêmio voltou para o segundo tempo com Wesley Costa no lugar de João Lima, mudando sua configuração tática. No entanto, a substituição não teve tempo para surtir efeito. O cronômetro não havia sequer marcado um minuto completo quando o Palmeiras alcançou o empate. Riquelme Fillipi completou para o fundo do gol cruzamento rasteiro para colocar o 2 a 2 no placar.

Figueiredo levou amarelo aos dois minutos por falta em Tiago, que puxava um ataque gremista. Na cobrança, de longe, Zortea arriscou e errou o alvo. Aos seis minutos, foi a vez do volante gremista ser amarelado. Tanto ele quanto João Lima estavam pendurados e ficam de fora da semifinal.

Aos 13 minutos, após o Palmeiras começar a ter maior domínio do jogo, Fabiano Daitx promoveu as entradas de Jardiel e Luís Eduardo nos lugares de Zortea e Nathan, respectivamente. O jogou ficou truncado até os 21 minutos, quando Figueiredo, que já havia acertado o travessão na primeira etapa, mandou uma bola na trave de Ygor. A resposta tricolor veio três minutos depois, com Jardiel batendo cruzado com perigo e ganhando um escanteio.

Buscando mudar o panorama do jogo, Daitx tirou Pedro Gabriel e colocou Jeferson em campo aos 26 minutos. O meia até movimentou a partida logo da sua entrada, mas o ritmo do confronto diminuiu conforme os atletas demonstravam maior cansaço.

A emoção voltou aos 39 minutos, com o grito de alívio tricolor. Em cobrança de escanteio, a bola ficou para Luís Eduardo estufar a rede com o pé direito e voltar a colocar o Grêmio em vantagem.

Para ganhar tempo, Daitx fez mais um alteração já no final do jogo: tirou Tiago e botou Araújo. Fora ainda sete minutos de acréscimos, nos quais o Grêmio suportou a pressão palmeirense e ainda desperdiçou uma grande chance com Hiago.

Ficha técnica

Palmeiras 2 x 3 Grêmio

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Grêmio: Ygor; Nathan (Luís Eduardo, 12 do 2ºT), Viery e João Lima (Wesley Costa, intervalo); Smiley, Kaick, Hiago, Zortea (Jardiel, 12 do 2°T) e Pedro Gabriel (Jeferson, 25 do 2°T); Tiago (Araújo, 45 do 2°T) e Gabriel Mec. Técnico: Fabiano Daitx

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Rafael Coutinho e Arthur (Diogo, 44 do 2º T); Edney, Sorriso (Márcio Vítor, 1 do 2º T) e Gabriel Vareta; Figueiredo (Giulio, 36 do 2ºT), Riquelme Filipi e Erick Belé (Agner, 36 do 2ºT) Técnico: Lucas Andrade.



Gols: Erick Belé (Palmeiras, 15 minutos do 1º tempo), Pedro Gabriel (Grêmio, 25' do 1º T), Gabriel Mec (Grêmio, 39' do 1ºT), Riquelme Filipi (0'30'' do 2º T) e Luís Eduardo (39' do 2º T)