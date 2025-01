Grêmio vence Bragantino nos pênaltis e se classifica para as quartas de final da Copinha 2025 

João Lima fez o primeiro gol do Grêmio no tempo normal. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

Com a emoção típica dos jogos eliminatórios, o Grêmio se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (17), os garotos do Tricolor venceram o Bragantino nos pênaltis por 5 a 4 após empate no tempo normal em 2 a 2 no Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras nas próxima fase. A partida será no domingo (19), em horário e local a serem confirmados em breve.

O time inicial de Fabiano Daitx teve Ygor, Smiley, Nathan, Luís Eduardo e João Lima; Kayck, Hiago, Zortea, Gabriel Passos, Gabriel Mec e Riquelme. O atacante Alysson Edward retornou a Porto Alegre com suspeita de lesão no joelho. Jardiel, que também havia começado a última partida, ficou no banco.

Após um início de jogo truncado, o gol do Bragantino se originou em erro na saída gremista. Nathan atravessou passe à frente da área, Luís Eduardo não dominou, e a bola sobrou para Marcelinho. Ele achou Athyrson, que passou para Filipinho bater no alto e abrir o placar aos 15 minutos. Houve reclamações de impedimento no lance.

Fabiano Daitx precisou mexer na equipe pouco depois. Gabriel Passos sentiu a coxa direita e teve que ser substituído.

O Grêmio chegou perto do empate aos 20 minutos, quando Smile cruzou e Cauê quase fez contra.

O Bragantino voltou a assustar com Vinícius Lago, de longe, e em bola cruzada de Marcelinho. Contudo, foi o Tricolor que conseguiu balançar as redes.

João Lima aproveitou novo cruzamento de Smile, pela direita, e fez o gol gremista, de cabeça, aos 41 minutos.

Etapa final

O Grêmio até deu esperanças de que iria virar no início do segundo tempo. Zortea cobrou falta para fora, e Hiago chutou rasteiro da entrada da área.

Mas terceiro gol do jogo saiu do outro lado. E de bola parada. Aos 14 minutos, Vinícius Lago cobrou, Alexandre Pena cabeceou e Yago espalmou nos pés de Raoni, que fez o 2 a 1.

Luís Eduardo livrou o Tricolor do pior quando Filipinho escapou sozinho, de frente com Ygor. O goleiro já estava batido quando o zagueiro fez o corte providencial que evitou o terceiro do Massa Bruta. Filipinho, porém, estabeleceu-se como o terror da defesa azul.

Aos 30 minutos, novamente Filipinho levou perigo. Após tabelar com Athyrson, o camisa sete finalizou e Ygor defendeu.

Quando a decisão parecia decidida à favor dos paulistas, Jardiel, que ingressou na etapa final, foi derrubado na linha divisória da área. Ele mesmo bateu o pênalti e igualou, aos 36 minutos.

Com o empate no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis. E o Tricolor converteu todos. Kaick, Tiago, Jardiel, Zortea e Gabriel Mec fizeram. O goleiro Ygor defendeu a cobrança de Alexandre Pena, e a combinação garantiu a vitória por 5 a 4 e a vaga nas quartas de final.

