Grêmio goleia Sindicato dos Atletas no segundo teste da pré-temporada

Centroavante Arezo fez quatro gols na goleado do Grêmio por 9 a 0. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio goleou o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS por 9 a 0 na tarde desta sexta-feira (17), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Foi o segundo jogo-treino do time de Gustavo Quinteros na pré-temporada.

Os gols foram marcados por Villasanti, Pavon, Arezo, quatro vezes, Pepê, Edenilson e Monsalve.

A atividade foi dividida em três tempos. Os dois primeiros com 30 minutos e o terceiro com 40 de bola rolando.

Os atletas têm a primeira folga do ano neste sábado (18). Os treinamentos serão retomados no domingo (19) com trabalhos em dois turnos.

Formações do Grêmio no jogo-treino

1ª parte

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti e Dodi; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

2ª parte

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Jemerson e Mayk; Villasanti e Dodi; Pavon, Cristaldo (Edenilson) e Aravena; Braithwaite.

3ª parte

Gabriel Grando (Thiago Beltrame); João Lucas, Gustavo Martins (Viery), Natã Felipe e Pedro Gabriel; Pepê e Ronald; Edenilson (Andre Henrique), Monsalve e Nathan (Gabriel Silva); Arezo.