Grêmio prioriza reforços para a defesa e pode extrapolar limite de estrangeiros

— O Grêmio está sempre atento ao mercado. Às vezes, nós não estamos procurando o atleta, mas aparece uma oportunidade. A gente entende que precisa de alguns reforços e seria mais no setor defensivo para corrigir alguns erros que cometemos em 2024 e termos um 2025 muito melhor — revelou o dirigente gremista em entrevista exclusiva para Zero Hora.

Um dos nomes contatados pelo Tricolor ainda no final do ano passado foi o lateral-esquerdo Marlon, mas a pedida do Cruzeiro inviabilizou o negócio. Para a zaga, situação semelhante impediu a contratação do equatoriano Arboleda junto ao São Paulo.