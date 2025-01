A mensagem de Cuellar que empolgou o Grêmio: "Agora somos todos tricolores"

Volante fará parceria com Villasanti no meio-campo. Reprodução / @AlShababSaudiFC

Em Porto Alegre desde o fim da noite da última quinta (16), Gustavo Cuellar se tornou reforço do Grêmio e empolgou a torcida do clube pelo potencial demonstrado dentro dos campos. Mas a postura do jogador durante as conversas é algo muito valorizado no clube.

O primeiro contato já empolgou a direção. Desde as conversas iniciais, o volante demonstrou uma postura que agradou.

Mesmo que a imprensa do Rio noticiasse uma negociação na época entre o colombiano e o Fluminense.

— A gente gosta de atleta que quer estar no Grêmio. Desde a primeira entrevista que a gente fez, ele já se manifestou que queria ser do Tricolor. E ao final, depois do contrato assinado, ele mandou uma mensagem "agora somos todos tricolores" — revelou Alexandre Rossato, vice presidente de futebol do Grêmio, em entrevista exclusiva para ZH e Rádio Gaúcha.

Além de preencher uma lacuna no elenco, já que o Grêmio buscava um volante para atuar ao lado de Villasanti, a chegada de Cuellar atendeu ao perfil desejado por Gustavo Quinteros.

Nas conversas com a direção, o técnico pediu que o clube priorize jogadores mais experientes neste momento. Principalmente nas contratações de maior investimento, com maior expectativa de que os atletas ocupem rapidamente a posição de titular.

E mesmo com o aumento do número de estrangeiros no grupo, o limite imposto pela CBF para campeonatos sobre sua gestão é de nove atletas nascidos fora do Brasil, o Grêmio mantém a opção de investir em mais jogadores do Exterior.