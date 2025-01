Cuellar desembarca em Porto Alegre com recepção de torcedores do Grêmio

O grande reforço do Grêmio para 2025 desembarcou em Porto Alegre na noite desta quinta (16). O colombiano Gustavo Cuellar, 32 anos, chega após rescindir com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, para reforçar o Tricolor.

A chegada do volante ocorreu por volta das 22h05min no Aeroporto Salgado Filho. Ele rapidamente acenou para torcedores e foi para o hotel sem falar com a imprensa. Aos veículos do clube, destacou a satisfação na chegada:

— Fico muito feliz de vir para um time imenso no Brasil. Obviamente vi as mensagens da torcida nas redes sociais, estou muito feliz. Vou procurar fazer o melhor para conquistar títulos aqui.

Como vinha atuando no Oriente Médio, a tendência é de que Cuellar fique à disposição do técnico Gustavo Quinteros para a estreia no Gauchão, na próxima quarta (22), contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas. O volante assinou vínculo até 2026, podendo estender por mais um ano.

Recepção da torcida

A aparição de Cuellar no aeroporto fez a alegria dos tricolores que esperavam o novo craque desde a tarde. Cerca de 15 torcedores aguardavam o jogador, entre mulheres, crianças e homens.

— O Cuellar vai dar um novo patamar para o Grêmio. O clube acostumou o torcedor com vitórias, com títulos. Deu uma oscilada, mas acredito que, agora com a vinda do Cuellar, o time vai ficar mais competitivo. A expectativa é muito grande — afirmou o torcedor Jonatas Pires, 47 anos, que veio acompanhado dos três filhos, que herdaram a paixão pelo Tricolor.

Jonatas Pires, 47 anos, levou a família para recepcionar Cuellar. Julia Ozorio / Agência RBS

Quem é o reforço tricolor?

Nascido em Barranquilla, na Colômbia, Gustavo Leonardo Cuellar Gallegos começou sua carreira atuando no Deportivo Cali, onde fez sua estreia como profissional em 2009. Na temporada seguinte, foi campeão da Copa da Colômbia, conquistando seu primeiro título.

No início de 2016, ele foi comprado pelo Flamengo junto ao Deportivo Cali. Pelo Rubro-Negro, o volante atuou por quatro temporadas, conquistando a Libertadores e o Brasileirão de 2019, além dos cariocas de 2017 e 2019. Naquele último ano, foi escolhido o melhor da posição no Brasileirão.