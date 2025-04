Grêmio tem dois desfalques para a estreia na Sul-Americana; veja relacionados

Volante sofreu problema muscular. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou nesta terça-feira (1º) os 24 jogadores relacionados para sua estreia na Sul-Americana. O Tricolor terá dois desfalques para o jogo contra o Sportivo Luqueño, nesta quarta (2).

Afinal, Cuéllar e Rodrigo Ely não estão na lista de convocados para o jogo. Luan Cândido também ficou de fora da lista.

O colombiano já ficou de fora do jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (29), devido a um problema muscular. Já o zagueiro cumpre suspensão por conta da expulsão em um lance com o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, nas oitavas da Libertadores de 2024.

Retorno no ataque

Por outro lado, o Tricolor conta com a volta de Braithwaite, lesionado desde a final do Gauchão. O fato confirma a apuração de Zero Hora, que já havia confirmado a presença do dinamarquês na viagem ao Paraguai.

Ele vem treinando sem restrições desde o seu retorno a Porto Alegre e está próximo de voltar ao time.

O Grêmio enfrenta o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (2), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O jogo se inicia às 21h30min.

O time de Quinteros deve ir a campo com: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Kike Olivera, Edenilson e Amuzu; Arezo (Braithwaite).

Veja os relacionados do Grêmio

Goleiros: Gabriel Grando, Jorge e Tiago Volpi;

Gabriel Grando, Jorge e Tiago Volpi; Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo;

Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo; Laterais: Igor, João Lucas, João Pedro e Lucas Esteves;

Igor, João Lucas, João Pedro e Lucas Esteves; Meio-campistas: Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenilson, Monsalve e Villasanti;

Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenilson, Monsalve e Villasanti; Atacantes: Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite, Cristian Olivera e Pavon