Grêmio faz nova consulta ao Cruzeiro, mas se afasta da contratação do lateral Marlon

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o clube mineiro pediu 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) para liberar o jogador de 27 anos. Com contrato em vigor até o final de 2026, o lateral tem inclusive participado da pré-temporada da equipe comandada por Fernando Diniz, nos Estados Unidos.

As conversas com Marlon iniciaram ainda na reta final do Brasileirão do ano passado, com o lateral mostrando entusiasmo para uma possível liberação. A ideia era tê-lo como o substituto de Reinaldo, que vivia os últimos dias de contrato. Entretanto, os dirigentes cruzeirenses dificultaram a transferência.