Antes de ser apresentado, Cuellar treina com grupo do Grêmio

Principal contratação do Grêmio para a temporada de 2025 , Cuellar treinou neste domingo (19) com o restante do elenco tricolor. O colombiano foi anunciado e chegou à Porto Alegre na última semana. Ele será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (20).

O trabalho deste domingo no CT Luiz Carvalho foi em dois turnos. Pela parte da manhã, foi realizado um treino físico. Depois, um trabalho tático, visando a estreia do Gauchão na próxima quarta-feira (22), contra o Brasil-Pel.

Na estreia do Gauchão, nesta quarta-feira (22), em Pelotas, diante do Brasil, ele não deve estar com a delegação. Assim, é provável que seu primeiro jogo com a camisa tricolor seja em 26 de janeiro, na Arena, contra o Caxias.