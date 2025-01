Nos pênaltis, Grêmio perde para o Defensor-URU na final do Efipan

Na decisão do 44º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano (Efipan), o Grêmio enfrentou o Defensor, do Uruguai, no domingo (19), em Alegrete, mas saiu derrotado do confronto. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, os uruguaios tiveram melhor aproveitamento nos pênaltis (3 a 2) para levantar a taça de um dos mais tradicionais campeonatos sub-15 da América do Sul.