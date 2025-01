Quem foram os destaques do Grêmio na classificação à semifinal da Copinha

O Grêmio se classificou à semifinal da Copinha após uma vitória de 3 a 2 sobre o Palmeiras , neste domingo (19). O resultado passou pelos pés de três nomes do Tricolor.

Veja abaixo os destaques do triunfo gremista na competição de base.

Gabriel Mec

Já é praxe o nome de Mec aparecer neste tipo de lista. O principal jogador da base tricolor marcou o segundo gol do time na partida e comandou os ataques pelos lados do campo, sempre muito perigosos.

Pedro Gabriel

Jovem veloz foi muito importante nos lados do campo.

O jovem deixou a Copa São Paulo para treinar com o profissional, posteriormente foi reintegrado para ajudar a equipe nas quartas de final, e fez um golaço que marcou a remontada gremista no jogo deste domingo.

Luís Eduardo

O zagueiro saiu do banco para marcar o terceiro gol do Grêmio , que decretou a vitória e a classificação.

Vale destacar, ainda, as boas atuações de Tiago, Hiago e Viery .

