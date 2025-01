Cuéllar promete entrega no retorno ao Brasil: "Sei o tamanho do Grêmio"

Apresentado oficialmente como reforço do Grêmio nesta segunda-feira (20), Cuéllar destacou que chegou pronto para atender as expectativas da torcida. Em uma concorrida entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, o volante falou sobre o acerto para retornar ao Brasil após cinco anos na Arábia.

Por mais de 20 minutos, ele explicou ainda como o acerto com o Grêmio foi costurado rapidamente e o que o agradou no projeto apresentado pelo Tricolor.

— Quando recebi a oportunidade de vir para o Grêmio, fiquei muito feliz. Cumpri meu ciclo na Arábia. Minha família queria voltar. Foi muito rápido. Recebi a proposta e em dois dias fechamos. Sei o tamanho do Grêmio. Fiquei muito feliz. Estou aqui para fazer o meu melhor. Deixar o nome do Grêmio no alto — prometeu.

Cuéllar cumpriu o protocolo tradicional das apresentações de reforços. Após posar para as fotos com a nova camisa — ele escolheu utilizar o numero 6 —, o volante reforçou que suas promessas para a torcida passam por esforço e raça dentro de campo.

— Estou preparado para trabalhar muito forte. Primeiro ganhar o respeito dentro do clube, depois da torcida. Que é o maior patrimônio do clube. É isso que estou pronto para fazer. Há vários tipos de líderes. Me considero uma liderança que chama os companheiros pelo esforço e dedicação dentro de campo. Sempre dou meu melhor para o clube. O torcedor pode esperar de mim respeito pelo Grêmio, raça e muita vontade. Estou sujeito a errar, tomara que não aconteça, mas me sinto pronto para me preparar para errar o menos possível —projetou.

No Brasil desde a última quinta-feira (16), Cuéllar citou que a adaptação ao fuso horário é a maior dificuldade que ele enxerga no retorno ao futebol brasileiro.

— O mais difícil é o fuso horário. Não consegui dormir quase nada. Essa será a parte mais difícil. Depois o calendário com muitos jogos, mesmo que esteja acostumado. Vou me preparar para aguentar esse calendário — afirmou.

Uma cena inusitada aconteceu depois da entrevista. O jogador retornou acompanhado de seus empresários para fazer uma foto com a camisa do Grêmio em frente ao painel luminoso.