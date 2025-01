Altos valores travam negócio por Matheus Magalhães, e Grêmio avança por Tiago Volpi

Tiago Volpi atuou por quatro anos no São Paulo, antes de se transferir para o Toluca-MEX, onde é titular desde 2022 Rubens Chiri / Saopaulofc.net

O Grêmio avançou na negociação com o goleiro Tiago Volpi, 34 anos, do Toluca-MEX. O atleta negocia uma rescisão amigável com o clube mexicano e hoje é o favorito para ser o substituto de Marchesín. O Tricolor ainda mantém tratativas com Matheus Magalhães, 32 anos, do Braga-POR, mas os altos valores pedidos pelos portugueses inviabilizam o negócio.

A contratação de um goleiro é tratada como prioridade pelo Tricolor desde a saída de Marchesín para o Boca Juniors, que já está acertada verbalmente e depende de detalhes de ser anunciada. Após uma análise do mercado, o departamento de futebol apontou Tiago Volpi e Matheus Magalhães como as melhores opções para o lugar do argentino.

Com mais seis meses de contrato com o Toluca, Tiago Volpi deseja retornar ao Brasil por razões familiares e, independentemente da oferta do Grêmio, já vinha tratando do tema com a direção mexicana.

Além disso, a sua esposa é gaúcha e uma mudança para Porto Alegre é vista com bons olhos pelo atleta, que já morou na Capital entre 2010 e 2012, quando atuava no São José, antes de despontar para o cenário nacional no São Paulo.

Neste momento, a direção gremista aguarda a resicão de Volpi com o Toluca para concretizar o acerto com o goleiro. Em paralelo, o clube mantém aberta a negociação com o Braga por Matheus Magalhães, mas os portugueses não se mostram dispostos em baixar a pedida.

Por conta disso, Tiago Volpi é hoje o nome mais próximo de assinar com o Grêmio.