Com atuação segura, Grêmio goleia o Caxias na estreia de Quinteros na Arena

A estreia do Grêmio na Arena em 2025 apresentou ao torcedor um time com as características prometidas. Veloz, intenso e concentrado, o Tricolor venceu o Caxias por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A com quatro pontos. Braithwaite, Pavon, Monsalve e Edenilson marcaram os gols da noite em Porto Alegre, em partida válida pela segunda rodada do Gauchão.

Uma vitória ao natural na Arena e que deixa boa impressão em relação ao trabalho que começa sob a gestão de Gustavo Quinteros. Após dois jogos com força máxima, a comissão técnica estuda mexer no time para a próxima rodada. A tendência é de uma equipe mista para a partida contra o Monsoon, na próxima quarta-feira, em Novo Hamburgo.

Com apenas uma mudança em relação ao time da estreia, com Gustavo Martins no lugar de Rodrigo Ely, o Grêmio apostou na manutenção do time titular para buscar a primeira vitória no Gauchão.

A apresentação ao torcedor na Arena começou com um bom primeiro tempo. Nos 45 minutos iniciais, o Tricolor mostrou algumas das virtudes prometidas por Gustavo Quinteros. Principalmente em combinações entre João Pedro, Villasanti, Cristaldo e Pavon, o time criou boas situações para marcar em ataques pelo lado direito.

Apesar de ainda mostrar dificuldades em algumas saídas de bola com os zagueiros, o Grêmio foi soberano em toda a metade inicial do confronto. A primeira chance de gol saiu em jogada ensaiada. João Pedro, após cobrança de escanteio, invadiu a área e arriscou um chute de pé esquerdo. A bola passou perto da trave, com apenas três minutos de jogo.

A marcação forte dos jogadores gremistas também rendeu oportunidades. Villasanti roubou a bola na defesa e acionou Pavon. O argentino avançou até perto da área e encontrou bom passe para Aravena. Matheus Silva defendeu a finalização.

Sem muitas dificuldades para se livrar da marcação do Caxias, o Grêmio começou a encontrar mais espaços. Principalmente pelo lado direito. Aos 16, outra boa combinação gerou uma chance de gol. Braithwaite ajeitou um cruzamento de Villasanti com o peito. A bola sobrou para Cristaldo, que chutou cruzado, ao lado do gol.

O Grêmio ficou perto por duas vezes de abrir o placar por volta dos 22 minutos. Primeiro, Braithwaite avançou pela área e chutou em cima de Matheus Silva. No rebote, Pavon cruzou e Cristaldo finalizou. O goleiro do Caxias desviou e a finalização acertou a trave.

Apesar da insistência, o Grêmio terminou o primeiro tempo sem conseguir marcar o gol. E por isso, Quinteros resolveu fazer duas trocas no intervalo. O técnico sacou Dodi e Aravena e mandou Edenilson e André Henrique a campo.

Com menos de um minuto na segunda etapa, o Grêmio abriu o placar. Edenilson encontrou Braithwaite, que venceu os marcadores e finalizou sem chances para a defesa do goleiro do Caxias.

André Henrique também se mostrou uma boa opção de Quinteros. O atacante conseguiu melhorar a produção do lado esquerdo. Em um desses movimentos, o camisa 77 lançou Mayk. O lateral fez o cruzamento buscando Braithwate na pequena área, aos 15 minutos, mas a bola passou um pouco antes do pé do centroavante aparecer.

Monsalve foi chamado por Quinteros e Cristaldo foi sacado. E pelo lado esquerdo, o Grêmio ampliou. André Henrique avançou e encontrou Pavon nas costas dos defensores. O argentino bateu cruzado, na saída de Matheus, e ampliou o placar aos 24 minutos.

Aparentando desconforto muscular, Mayk pediu para sair. O jovem Viery entrou em seu lugar. O Grêmio não tirou o pé do acelerador e chegou ao terceiro gol. Pavon disparou pela direita e cruzou para a área. Braithwaite deixou a bola chegar até Monsalve, que dominou e ajeitou o corpo para acertar um belo chute, no canto de Matheus ao 36 minutos.

Deu tempo ainda para Edenilson ampliar a goleada. Nos acréscimos, o volante disparou do próprio campo e chutou na saída de Matheus para fechar o placar na Arena.

Campeonato Gaúcho — 2ª rodada — 26/1/2025

Grêmio (4)

Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk (Viery, 31'/2ºT); Dodi (Edenilson, INT) e Villasanti; Pavon (Pepê, 38'/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 21'/2ºT) e Aravena (André Henrique, INT); Braithwaite.

Técnico: Gustavo Quinteros.

Caxias (0)

Matheus Silva; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha (Alisson, 28'/1ºT) e Marcelo Nunes; Lorran (Paulinho, 29'/2ºT), Pedro Cuiabá (Vini Guedes, 15'/2ºT), Nicholas e Kelvyn (Iago, 15'/2ºT); Richard (Gustavo, 29'/2ºT) e Welder.

Técnico: Luizinho Vieira

GOLS: Braithwaite, a 1min, Pavon, aos 24 min, e Monsalve, aos 36min, e Edenilson aos 47min do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lorran, Welder, Thiago Ennes, Pedro Cuiabá (C)

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael Alves e Mateus Rocha. VAR: Jean Pierre Lima

PÚBLICO: 17.639 (17.438 pagantes)

RENDA: R$ 836.233,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Quarta-feira, 29/1 — 22h

Monsoon x Grêmio

Estádio do Vale — Gauchão (3ª rodada)