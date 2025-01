Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória contra o Caxias

O Grêmio conquistou sua primeira vitória no campeonato estadual. Depois de empatar na estreia contra o Brasil de Pelotas, o Tricolor fez 4 a 0 contra o Caxias e chegou aos quatro pontos no torneio.

Braithwaite, Pavon, Monsalve e Edenilson marcaram os gols da noite em Porto Alegre, em partida válida pela segunda rodada do Gauchão.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Muita segurança nas defesas. Arriscou alguns lances com os pés na saída de bola. Nota 6,5

João Pedro

Atacou muito no primeiro tempo. Ficou mais posicionado na segunda etapa. Nota 6,5

Gustavo Martins

Dominou o confronto contra os atacantes do Caxias. Nota 6,5

Jemerson

Mayk

Pouco fez no primeiro tempo. Se soltou na segunda etapa com as trocas. Nota 5,5