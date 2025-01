Edenilson celebra goleada do Grêmio sobre o Caxias e exalta: "A equipe está de parabéns"

Meio-campista marcou seu primeiro gol na Arena pelo Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio venceu e convenceu boa parte da torcida na estreia do técnico Gustavo Quinteros na Arena. A goleada por 4 a 0 sobre o Caxias neste domingo (26), válida pela segunda rodada do Gauchão, teve alguns personagens em destaques. Um deles foi Edenilson, que jogou a etapa final inteira e contribuiu com uma assistência e um gol — o primeiro dele com as cores gremistas na Arena.

— Foi um resultado muito importante. A gente estava buscando, já na estreia do Gauchão, fazer um jogo assim e não deu, infelizmente. Talvez por questão de pouco tempo de trabalho. Mas fico feliz por marcar o meu primeiro gol aqui na Arena. A equipe está de parabéns pelos três pontos, quem entrou, entrou bem, mas quem começou o jogo também deu o seu máximo — celebrou o meia.

Ao ser questionado sobre sua posição em campo, diferente do ano passado, desta vez mais pelo lado direito e pisando na área, Edenilson respondeu:

— Sempre deixei bem claro ao professor (Quintero) que eu consigo fazer todo o lado direito, já me adaptei a diferentes funções, acho que isso cabe mais a ele avaliar e não a mim. Cabe a mim treinar e entrar igual entrei hoje ou iniciar o jogo assim, sem pressão — disse ele, que ainda completou, elogiando o treinador gremista:

— Já trabalhei com diferentes treinadores, com várias ideias, isso é bom. Ele tem uma ideia bem clara do que quer, uma equipe que propõe bastante o jogo. Lógico que é começo de temporada e a gente sente um pouco o cansaço do trabalho, normal. Foi importante esse resultado também para dar uma demonstração de evolução da outra partida.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra o Monsoon. O duelo será no Estádio do Vale, em Novo Hambrugo.

