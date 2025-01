O 700º gol da Arena que pode representar a recuperação de Pavon no Grêmio

Pavon marcou seu primeiro gol em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

A chegada de Gustavo Quinteros ao Grêmio criou uma grande expectativa sobre a recuperação de alguns jogadores pouco utilizados por Renato Portaluppi no fim de sua passagem em 2024. Um deles é Cristian Pavon, que ficou marcado principalmente pela eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil para o Corinthians. Na goleada sobre o Caxias nesse domingo (26), teve gol histórico do atacante argentino.

Pavon foi o autor do gol de número 700 do Grêmio na Arena, inaugurada em dezembro de 2012. O argentino aproveitou o bom passe de André Henrique para ingressar na área e deslocar o goleiro do Caxias. Foi o segundo gol do time no confronto desse domingo.

O primeiro gol da Arena foi marcado por André Lima no amistoso contra o Hamburgo, da Alemanha, na inauguração do estádio. Desde então, em 394 partidas, o Tricolor balançou as redes 702 vezes. O goleador é Diego Souza, com 55 gols marcados.

Números do Grêmio na Arena