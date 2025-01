Temos um craque na Arena do Grêmio

Treinador foi a grande figura na Arena neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Caxias com uma atuação que traz otimismo ao ambiente tricolor. Os 4 a 0 diante dos time da Serra mostraram um time consistente e com boas atuações individuais. O jogo mostrou que o técnico Gustavo Quinteros tem muito a agregar.

Foram 15 dias de trabalho até aqui, mas tudo parece diferente no Grêmio. Um time que consegue sair jogando com organização, que joga compactado, que parece melhor fisicamente e que, individualmente, demonstra evolução em quase todas as peças, tem no treinador o seu craque.

Gustavo Quinteros foi a grande figura na Arena neste domingo (26). Todos queriam entender como seriam os movimentos do time, e a estrutura da equipe mostrou que existe um trabalho de qualidade no clube. Bastaram poucos dias para o torcedor sair confiante do estádio.

Os gremistas sabem que ainda é cedo para se definir o futuro e que ainda surgirão problemas durante a construção da temporada. A amostragem, no entanto, é muito promissora e o torcedor saiu da Arena com a sensação que tem um grande treinador.