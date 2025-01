Grêmio vende jovem atacante para clube árabe que comprou Gabriel Carvalho

O Grêmio fechou a venda de um atacante do sub-20: Guga. O atleta de 18 anos repete o movimento realizado pelo colorado Gabriel Carvalho ao também acertar com o Al-Quadisiya da Arábia Saudita. O Tricolor poderá lucrar em uma futura transferência do jogador.

O acordo, segundo apurado por Zero Hora, foi de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,9 milhões na conversão atual. O clube tinha 90% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza também estava no páreo, mas as condições financeiras pesaram favoravelmente aos sauditas.