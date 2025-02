Câmara de Vereadores abre período ordinário nesta segunda-feira

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo abriu o período ordinário de 2025 nesta segunda-feira (17). A sessão, prevista na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara, marca o início dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar.

Participaram da sessão autoridades do Executivo, do Judiciário, além de representantes da segurança pública, de entidades sindicais e a comunidade. O presidente do legislativo, Gio Krug (PSD), reforçou que mesmo durante o recesso, vereadores se revezaram em reuniões das comissões representativas.