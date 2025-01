Audiência pública com o governo do RS debate como deve ser a concessão das rodovias do norte gaúcho

Em fase de consulta pública desde 13 de janeiro, a concessão das rodovias na Região Norte foi motivo de debate na audiência pública realizada na tarde desta quinta-feira (23), em Passo Fundo.

Em encontro com representantes do governo do Estado no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF), a comunidade fez sugestões, críticas e apontamentos sobre as futuras obras.

Estiveram presentes os prefeitos das cidades que compõem a Associação dos Municípios do Planalto (Ampla). Ao longo da manhã, eles já haviam se encontrado com o secretário de Parcerias e Concessões do Estado, Pedro Capeluppi, para tirar dúvidas sobre o projeto.

Uma das questões mais abordadas pelos governantes e pela comunidade é o valor a ser cobrado pelos pedágios no sistema free flow previstos na concessão. Do total de R$ 6,7 bilhões que devem ser investidos nas obras, R$ 1,3 bilhão será custeado pelo governo do Estado. Com isso, o custo do quilômetro passou de R$ 0,32 para R$ 0,23.

No norte gaúcho, nove cidades devem receber o ponto de cobrança. São elas:

Casca

Coxilha

Sertão

Estação

Erechim

Marau

Passo Fundo

Vila Maria.

Conforme Capeluppi, a discussão de tarifas em concessões de rodovias é sempre o ponto mais crítico e tem impacto direto na vida das pessoas.

— A tarifa está diretamente relacionada com o volume de investimentos que tem que ser feito nas rodovias. Mais investimentos demandam uma tarifa mais alta. É importante que a sociedade possa entender essa lógica para a gente avançar na discussão — afirma.

Para a presidente da Ampla e prefeita de Camargo, Jeanice de Freitas Fernandes, um aporte maior de recursos por parte do governo do Estado seria uma das opções possíveis para diminuir a tarifa.

— A nossa proposta é que a gente possa rever esses valores. Além disso, também podemos trabalhar com a possibilidade da formação de uma comissão técnica, juntando profissionais da nossa região com profissionais do governo do Estado e que a gente possa de fato analisar as obras contempladas. Quem sabe com a possibilidade de redução de custos, consequentemente vai refletir nas tarifas — disse.

Próximos passos

Secretário de Parcerias e Concessões do Estado, Pedro Capeluppi, afirma que a publicação do edital deve acontecer no início do segundo trimestre. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Após a finalização da consulta pública em fevereiro, e da avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o próximo passo é a publicação do edital das empresas à frente das obras. Conforme o secretário, a esperança é de lançá-lo no início do segundo trimestre.

— Se fizermos o leilão no início do segundo semestre, até o final de 2025 podemos ter a assinatura do contrato e o início da concessão. Lembrando que o primeiro ano da concessão já apresenta muitas intervenções que serão feitas, como recuperação do pavimento e da sinalização. O objetivo é reduzir o número de acidentes e dar mais segurança para as pessoas — pontua.