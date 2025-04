Volpi herói, eficiência e necessidade de melhorar: o que foi dito após a vitória do Grêmio na estreia do Brasileirão

O primeiro capítulo da história do Grêmio no Brasileirão teve um herói que a cada jogo se afirma mais no clube. Não fosse uma série de defesas de Tiago Volpi, a noite de sábado (29) não teria terminado com vitória gremista por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena. O goleiro chegou a Porto Alegre sob críticas, mas teve o nome gritado pelos mais de 20 mil torcedores que estiveram no estádio como reconhecimento pela atuação.