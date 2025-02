Grupo espanhol ainda não desistiu de usina de R$ 6 bi no RS: "Precisa impulso político"

Ainda não se perdeu o projeto de R$ 6 bilhões para construir uma usina térmica, um terminal de regaseificação e um píer para navios em Rio Grande, no sul do Estado. O CEO no Brasil do grupo espanhol Cobra, Jaime Llopis, procurou a coluna para assegurar que a intenção da empresa continua e que as negociações inclusive se intensificaram na última semana. Além de encontros em órgãos do Estado, houve uma reunião no Ministério de Minas e Energia, que, segundo ele, apoiou o projeto.