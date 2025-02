Projeto "misterioso" de R$ 2,6 bi é de uma empresa de energia que volta ao RS

Começa a se desvendar o "mistério" do projeto de R$ 2,6 bilhões que a CEO de uma empresa publicou no LinkedIn que seria feito em Rio Grande, no sul do Estado, intrigando políticos e empresários que desconheciam qualquer negociação. A coluna conseguiu conversar com Shelka Marques, da EnergyPro. Ela explicou que a empresa está voltando ao Rio Grande do Sul, retomando planos e reabrindo seu escritório.