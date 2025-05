Em Chiclayo, Leão XIV distribuía bênçãos... como gorjeta

Leão XIV não evitava os prazeres da mesa em Chiclayo, a cidade no norte do Peru onde foi bispo. Embora pouco dado a deixar gorjeta, o agora chefe da Igreja católica às vezes oferecia sua bênção em sinal de gratidão.

"Feliz e sortudo de ter atendido ao nosso hoje papa Leão XIV", contou à AFP Carlos López, garçom do Trébol, onde Robert Prevost costumava jantar quando era líder da diocese local (2015-2023).

"Agradecia muito pela atenção. Não dava gorjeta, veja bem, mas dava sua bênção", recordou o garçom com um sorriso.

Leão XIV tinha o hábito de pedir pela manhã torresmo com café e suco de laranja. Na hora do almoço, desfrutava do ensopado conhecido como cabrito chiclayano e à noite, caldo de frango.