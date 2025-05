Porto Alegre tem potencial de ganhar voos diretos para os EUA em 2027, diz CEO da Fraport Brasil

Porto Alegre tem potencial de ter voos diretos para os Estados Unidos em 2027, acredita a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal. A empresa alemã é a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho. Até lá deve estar resolvido um gargalo do mercado para o qual a executiva tem alertado com frequência: a falta de aviões, peças e serviço de manutenção.

- É uma consequência da covid, quando praticamente todas as cadeias de produção ficaram "disturbadas" e agora não chegam aeronaves. Com a crise da Boeing, também não chegam peças e muitos aviões ficam em solo. Nesta situação, as "aerolíneas" obviamente colocam aeronaves existentes nas rotas que são mais "profitáveis" (lucrativas) - detalhou após pergunta da coluna na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.