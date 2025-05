Inflação oficial, agenda e mais pílulas da economia 09.05

Agenda

Petróleo e minério de ferro sobem antes do início das negociações comerciais entre Estados Unidos China, marcadas para este sábado em Genebra. O acordo comercial com o Reino Unido, anunciado ontem, aumentou o otimismo por mais alívios tarifários.

Contribuintes que entregarem até hoje a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 são candidatos a estarem no primeiro lote da restituição. A Receita Federal prevê o início do pagamento no dia 30 de maio, data que coincide com o prazo final para o envio da declaração. O valor será transferido via Pix.