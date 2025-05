Torcida do Sport chama técnico António Oliveira de “burro” com apenas 20 minutos de jogo em sua estreia

Não durou 20 minutos a paciência de torcedores com as primeiras escolhas do novo técnico. Sport Recife / Reprodução

A estreia do técnico António Oliveira no comando do Sport já foi marcada por protestos da torcida e clima de tensão na Ilha do Retiro, neste domingo (11), Dia das Mães.

Com apenas 17 minutos de jogo, o Leão já perdia por 2 a 0 para o Cruzeiro, o que levou os rubro-negros a chamarem o português de “burro” ainda aos 20 minutos da primeira etapa.

O treinador, contratado para a vaga de Pepa, foi criticado pelas escolhas na escalação, especialmente pela entrada do contestado Matheus Alexandre no lugar de Hereda. O lateral-direito, vaiado desde o início, e o atacante Carlos Alberto, outro alvo da torcida, foram substituídos no intervalo.

Goleada

Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro ampliou para 3 a 0, e a arquibancada respondeu com gritos de “time sem vergonha”.

No intervalo, o atacante Pablo, do Sport, chegou a desabafar:

— Tem que ter vergonha na cara, mais coragem e personalidade.

Na volta para o segundo tempo, logo aos seis minutos, a Raposa marcou mais um, aumentando o placar para 4 a 0. Muitos torcedores deixaram o estádio antes dos dez minutos da etapa final.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos em oito partidas. Ao final do jogo, uma sonora vaia se ouviu na Ilha do Retiro, que estava quase lotada. O próximo jogo dos pernambucanos é contra o Ceará, fora de casa, sábado (17), às 16h.

– A torcida tá mais do que certa, tem de vaiar mesmo. É vergonhoso levar goleada assim – disse o lateral-esquerdo Igor Cariús.

O clima quente nas arquibancadas se estendeu às redes sociais. Veja algumas reações abaixo: